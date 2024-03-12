Ружье не изменилось внешне – аппаратно и программно прокачали его внутреннюю начинку

Ручной комплекс «Аргус-Антидрон», эффективно противостоящий не только классическим «самолетным» дронам, но и их собратьям в лице fpv-дронов, был передан в действующие подразделения российской армии, находящиеся в зоне проведения спецоперации на Украине. О новых возможностях модернизированных противодронных ружей рассказала в беседе с отечественными журналистами из РИА Новости Алена Баландина, представляющая собой управляющего директора фирмы НПО «Кайсант», как раз и производящего такие специализированные средства обороны от воздушной опасности.

По словам топ-менеджера российской технологичной компании, сама ручная установка по внешним признакам осталась ровно такой, какой и была. Но вот аппаратно-программная начинка кардинально изменилась. Теперь сканирование протоколов управления дроном оппонента происходит по шести диапазонам вместо трех, как было ранее. А сами частоты отслеживания поднялись с 900 Мгц до 5800.

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Источник фото: Регнум







Всё то же самое можно отнести и насчет отслеживания частот работы fpv-дронов, которые, по представлению госпожи Баландиной в своей массовости значительно превосходят обычные беспилотные аппараты.

Назвала сотрудница НПО и количество производимых противодронных ружей, обозначив их в «сотни за месяц». Причем темпы роста становятся выше и скоро таких аппаратов за одну 30-дневную единицу времени будут изготавливать больше. Уже есть и обратная связь от российских военнослужащих, похваливших модификацию за более широкий спектр подавляемых воздушных аппаратов оппонента в лице ВСУ.