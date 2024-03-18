Видимо это был ответ со стороны ВС РФ на большое желание немецкого Rheinmetall AG построить заводы на территории Украины

Кажется, до боли сильное желание официального представителя Rheinmetall AG в лице директора Армина Паппергера, второпях заявившего, что украинская территория – это идеальное место для строительства четырех крупных фабрик, где будут производиться снаряды и другое вооружение, может быть вскоре пересмотрено. Потому что сегодня случился очень прямой намек в лице ракетных сил ВС РФ, запустивших по территории бронетанкового завода, расположенного в Николаеве две баллистические ракеты. Как стало известно позже, поразили цеха, где производился, в том числе и ремонт иностранной бронетехники, в частности немецких танков Leopard 2, ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». О точном прилете, когда густой черный дым над территорией предприятия увидел весь Николаев, написали в ТГ-канале «РИА Новости».





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Источник фото: Википедия







Новости о том, что высокоточный дальнобойный боеприпас прилетел куда надо, журналистам российского информационного агентства рассказал Сергей Лебедев, находящийся на негласной должности координатора николаевских партизанов, собирающих важные данные о местоположении украинских сил на территории Николаевской области и докладывающих о результатах ударов по выявленным на территории Николаевщины целях.





Столб дыма над промышленным предприятием. Источник фото: ТГ-канал "РИА Новости"





Известно, что в последнее время российские инженеры модернизировали ракеты «Искандер-М», заменив внутреннюю начинку 9М729, содержащую помимо БЧ, противозенитные элементы, уводящие своей тепловой сигнатурой противоракеты комплексов ЗРК. Так, вместо тепловых ловушек были добавлены две антенны семейства «Комета-М», повысившие точность и стойкость электронных устройств ракеты к воздействию РЭБ.