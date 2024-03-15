Хотеть – не значит построить. В особенности когда надо строить подземный бункер со 100-метровым слоем бетона

Представляющий Германию известный концерн Rheinmetall вынашивает планы о постройке как минимум четырех крупных предприятий, производящих боеприпасы и остальной ассортимент военной продукции. Такими сведениями располагает France 24.

Как заявили официальные представители немецкой фирмы, украинская армия находится в перманентном кризисе, когда её войска нуждаются буквально во всём. Но в особенности ей не хватает боеприпасов, в том числе самых ходовых снарядов в тяжелом 155-мм калибре. Поэтому войска Киева хотят или нет, но им приходится отступать, не в силах больше выдержать натиск набравшей ход российской армии, благодаря вливаниям в отечественный ОПК, когда заводы и фабрики оружейной направленности работают круглосуточно без перерывов и выходных, поставляя в войска на-гора до 3 млн. снарядов в годовом исчислении.

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Источник фото: Известия





И вот для ликвидации такой диспропорции представители германского концерна и хотят заняться производством не только лишь дефицитных снарядов, но и военного оборудования, в том числе зенитных установок.

Причем по мнению руководителя Rheinmetall Армина Паппергера, на Украине его предприятие сможет заработать до 3 млрд. евро в год. Прямо сейчас между Киевом и Rheinmetall осуществляется сотрудничество по части ремонту зарубежной техники, где плечом к плечу работают немецкие и украинские сотрудники.

И что очень интересно, как себе представляет функционирование группы предприятий господин Паппергер на киевских землях, где идёт вооружённый конфликт со страной, располагающий дальнобойными и высокоточными образцами вооружений?