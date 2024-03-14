Ракета стала практически "неглушимой" и невероятно точной.

Украинские ресурсы располагают информацией, что российские инженеры внесли ряд правок во внутреннюю начинку боевой части ракеты, запускаемой с пусковой ОТРК «Искандер-М». По заявлению украинских специалистов, подверглись модификации блоки 9М723, у которых вместо ложных боеприпасов, принимающих на себя основной удар гипотетического ПВО, теперь установлено совсем другое оборудование. А из-за «прохудившейся» противовоздушной обороны украинского неба, использование таких суббоеприпасов-ловушек признано нецелесообразным. Теперь упор ставится на другие элементы. Об этом написали в ТГ-канале «Военный осведомитель».

Согласно утекшим в сеть данных о фрагментах от обновленных ракет «Искандера», вместо ложных элементов конструкторы добавили в конструкцию дополнительные элементы с помехозащищенными системами «Комета-М». Это может быть интересно, точно такие же обновленные элементы противодействия против РЭБ украинской армии устанавливаются в новых «Геранях», «Ланцетах» и планирующих бомбах последней ревизии.

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Кроме того, в ходе модернизации усовершенствованные ракеты показали повышенную точность попаданий.





Источник фото: Российская газета





Косвенно, всё выше приведенное подтверждается уничтожением ранее всегда вовремя ускользавших иностранных и чрезвычайно дорогостоящих ЗРК «Patriot» и РСЗО M142 HIMARS. Теперь всем им регулярно достаётся «на орехи».

Но помимо изменённой начинки российской ракеты оперативного уровня, весьма весомый вклад в поражение различных образцов украинской техники внес и проект «разведывательно-ударный комплекс» отечественной разработки, введенный в эксплуатацию после финального успешного штурма Авдеевки. Теперь от момента обнаружения и до уничтожения различных образцов украинского вооружения проходят буквально считанные минуты.