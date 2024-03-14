Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Украинские ресурсы сообщают об обновлении внутренней начинки "Искандер-М", увеличившей точность
Ракета стала практически "неглушимой" и невероятно точной.

реклама

   Украинские ресурсы располагают информацией, что российские инженеры внесли ряд правок во внутреннюю начинку боевой части ракеты, запускаемой с пусковой ОТРК «Искандер-М». По заявлению украинских специалистов, подверглись модификации блоки 9М723, у которых вместо ложных боеприпасов, принимающих на себя основной удар гипотетического ПВО, теперь установлено совсем другое оборудование. А из-за «прохудившейся» противовоздушной обороны украинского неба, использование таких суббоеприпасов-ловушек признано нецелесообразным. Теперь упор ставится на другие элементы. Об этом написали в ТГ-канале «Военный осведомитель».

   Согласно утекшим в сеть данных о фрагментах от обновленных ракет «Искандера», вместо ложных элементов конструкторы добавили в конструкцию дополнительные элементы с помехозащищенными системами «Комета-М». Это может быть интересно, точно такие же обновленные элементы противодействия против РЭБ украинской армии устанавливаются в новых «Геранях», «Ланцетах» и планирующих бомбах последней ревизии.

реклама

   Кроме того, в ходе модернизации усовершенствованные ракеты показали повышенную точность попаданий.


Источник фото: Российская газета


   Косвенно, всё выше приведенное подтверждается уничтожением ранее всегда вовремя ускользавших иностранных и чрезвычайно дорогостоящих ЗРК «Patriot» и РСЗО M142 HIMARS. Теперь всем им регулярно достаётся «на орехи».

   Но помимо изменённой начинки российской ракеты оперативного уровня, весьма весомый вклад в поражение различных образцов украинской техники внес и проект «разведывательно-ударный комплекс» отечественной разработки, введенный в эксплуатацию после финального успешного штурма Авдеевки. Теперь от момента обнаружения и до уничтожения различных образцов украинского вооружения проходят буквально считанные минуты.

#искандер-м #9м723 #обновленный искандер-м
+
Написать комментарий (0)
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
Видео: "Искандер-М" опять вывел из строя украинский HIMARS, превратив его в "решето"
ВСУ в составе ударной группы ГУР "Артан" пытались прорваться на Белгородчину, но были перехвачены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
3
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
10
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Власти США оставят Intel возможность продавать Huawei процессоры, а AMD такого права не получит
2
ChatGPT и ещё два умных алгоритма дали прогноз курса мемного токена Shiba Inu на конец 2024 года
+
Майнеры скупают Ryzen 9 7950X и массово переходят с видеокарты GeForce RTX 4090 на процессоры AMD
2
Укрепление стратегического военного сотрудничества Индии и США
+
The Times: Власти Англии хотят досрочно освобождать преступников из-за нехватки мест в тюрьмах
+
Новый метод 3D-печати позволяет создавать прочные детали в 5 раз быстрее
+
Samsung может выпустить One UI 6.1 для серии Galaxy S23 уже в марте
+
Стратег Голдман: Бурный рост золота и биткоина свидетельствует о риске прихода "черного лебедя"
+
Samsung начала распространять обновление безопасности March 2024 на глобальные версии Galaxy S23
+
Samsung собирается выпустить 400 000 умных колец Galaxy Ring в 2024 году
1
Видео: "Искандер-М" опять вывел из строя украинский HIMARS, превратив его в "решето"
1
Представлена среда выполнения JavaScript-кода WinterJS 1.0 — самая быстрая на рынке, как утверждают её создатели
1
Разработчики Titan Quest II раскрыли некоторые детали о Спарте
1
Стоимость производства полупроводников вырастет из-за повышения цен на электроэнергию в Тайване
2
В России начнут собирать современную версию знаменитой «Буханки» – электрокар Sova 25
2
Microsoft прекратит поддержку Windows 10 21H2 в июне
+
Смартфоны серии Google Pixel 8 получает поддержку вывода изображения через USB-C
1

Популярные статьи

Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
34
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
90
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
21
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
11
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
19
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
21
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
12
О Xbox Game Pass в 2024 году
9
Американский спецназ будет развернут на тайваньском острове Цзиньмэнь всего в 10 км от Китая
7

Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
10:15
Звучит как открытие портала в ад, нажатием одной кнопки)
MSI готовит для плат Intel Z790 MAX новый BIOS, который позволит повысить частоту 14900KS до 6,4 ГГц
Посох Спокойствия
10:15
Первый фильм "досмотрел" до конца, второй не осилил, третий не нужен. Книг цикла "Дюна" не читал, но играл в шикарную стратегию Dune - The Battle for Arrakis. Поверхностно, пресно, предсказуемо, не...
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
Вячеслав Павлов
10:05
От этого они не перестают быть бесполезными.
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
Димитрий Воронин
10:05
Не понимаю, оглавление статьи гласит о мощном игровом ПК, а в самой статье автор собирает какую-то полубюджетную сборку. Выбор процессора не одобряю, лучше взять i5 13400f - стоит дешевле, а по совок...
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
Waramagedon
09:44
Асус только клеет шильдик, матрица внутри лг или шарп
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
Вячеслав Толмачёв
09:42
твое мнение 40 летнего девственника или сынка депутата никому не интересно знать
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Вадим Кудрявцев
09:35
это просто реклама,которая тут из всех щелей прет.
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
Евгений Шрайнер
09:29
Соединенные Штаты крупнейший торговый партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Тоесть больше только если брать целиком Евросоюз и АСЕАН. Тоесть из стран на первом месте. Остальное все бред
"До сих пор считаете, что США способны отделиться от экономики Китая, подумайте ещё раз" — IIF
Farhad Nedirov
09:24
Чтобы дать несколько своих ссылок на рекламу в конце данной говностатейки из уже давно превратившегося в помойку сайта относительно засранным краснобоями аффтару хватило фантазии только на: "знакомо...
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Павел Кандеев
09:23
А материка твоя вывозит видюху и проц
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем