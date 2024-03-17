В Сети опубликовали кадры, как БМПТ "Терминатор" в режиме ночного боя атакует опорный пункт ВСУ

Продолжая наступать дальше после взятия города-крепости Авдеевка, российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинской армии на донецком операционном направлении. Не желая оставлять и дальше населенные пункты, украинское военно-политическое руководство в спешном порядке перебросило в потенциальную зону прорыва ВС РФ свежие резервы с бронетехникой и личным составом. Теперь такую линию обороны «походя» не прорвешь и к проламыванию украинских позиций нужно подходить творчески. Чем на одном из видеокадров БМПТ «Терминатор» и занялся. Видео, записанное от первого лица, опубликовал ТГ-канал «RT».





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Источник фото: ТГ-канал "RT"

На ярких кадрах, пусть записанных темной-темной ночью, отчетливо видно, как ударная мощь бронированной машины позволяет «сеять» давление и угрозу, буквально «по кирпичикам» разбирая украинский опорный пункт в поселении Тоненькое на Авдеевском направлении.

Причем ночь, как самое оптимальное время для атаки, было выбрано неспроста: ночью по понятным причинам, гусеничную технику тяжелее заметить, как и поразить её из ПТРК или обычных гранатомётов, чем и воспользовался экипаж «Терминатора». Танкисты, используя тепловизионную подсветку, задействуя 30-мм снаряды, выпущенные из скорострельной пушки 2А42, создали много проблем солдатам ВСУ, решивших спрятаться в своем защищенном сооружении.

Под покровом плотного огня российские штурмовики продвинулись вперед и захватили ряд важных позиций, чем создали зону прорыва для последующих атак.

Стоит заметить, что «Терминатор», как и большинство российского вооружения, по ходу развития СВО прошел череду модификаций, получив дополнительное бронирование.