Всю технику с большой, искренней радостью ждут на военных полигонах России

В боях за Степовое рядом с Авдеевкой российских военнослужащих ждал двойной трофей – немецкий танк Leopard 2A6 и американская БМП Bradley M2А2 ODS-SA. Соответствующая видеозапись была распространена по целому спектру отечественных ТГ-каналов, в частности об этом рассказал «Lostarmour». Это один ОБТ из партии, состоящей из 18 танков, переданных немецким бундесвером украинской армии. Сама подлинность видео не вызывает никаких сомнений.

Согласно официальной статистике, ВСУ лишились как минимум 20 экземпляров Leopard 2. Причем одна треть таких тяжелых бронемашин была потеряна во время крайне неудачного шестимесячного маневра украинской армии на запорожском направлении минувшими летом и осенью в боях за мелкий поселок Работино.

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Источник фото: ТГ-канал «Борис Рожин»





По поводу крайне неприятных потерь высказались и германские журналисты, назвавшие ударные беспилотники россиян самой страшной угрозой для «Леопарда». Последний, в отличие от российских танков, не додумались оснастить противодронным козырьком с блоками динамической защиты, позволившими в перспективе выдержать больше чем одно попадание, как это было в одном из случаев на передовой, когда российский танк смог выдержать пять таких прямых прилетов. Причем, после попаданий, он как ни в чем не бывало продолжил выполнять боевую миссию, тем самым позволив закрепиться штурмовой группе ВС РФ на новых позициях.

Теперь, к вящей грусти украинских и немецких военнослужащих, инженеры, представляющие российский ОПК, со всей тщательностью изучат представленные образцы и найдут куда больше уязвимых мест у зарубежной техники. А наиболее удачные технические решения возможно даже возьмут на вооружение российской бронетехники.