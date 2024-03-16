Поэтому Украине передали не 8 танков Challenger 2, а целых 7

Свидетелем тому стал британский министр обороны Грант Шаппс, выбравший в качестве воздушного средства военный самолёт оборонного ведомства туманного Альбиона, из-за чего во время пролёта очень близко от российских границ связь в салоне транспортного средства пропала. Как оказалось, генерал перемещался на судне без надлежащего оснащения помехозащищенными линиями связи и коммуникаций. Новости об этом показал местный ТВ-канал ITV.

Так, в известном Times появилась публикация, в которой обвинялись российские военные, якобы виновные в том, что задействовали сверхсекретный комплекс РЭБ, как раз нарушивший коммуникации в области беспроводной связи, когда оказалось, что спутниковый сигнал с самолета ВВС полностью пропал. Соединение не удавалось восстановить на протяжении получаса, пока судно находилось рядом с Калининградом.

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Источник фото: google



Всё это время экипаж и пассажиры пребывали в «информационном вакууме», безуспешно пытаясь соединиться посредством интернета с мировой Сетью. А пилотам пришлось использовать альтернативные способы определения своего местоположения в пространстве.

Впоследствии выяснилось, что самолет Гранта Шаппса из-за урезания финансирования оказался практически без защитных систем. И экономия в сотни миллионов фунтов прошлого министра в лице Бена Уоллеса привела к тому, что помехи связи стали «желанным гостем» на личном борту Шаппса. И всё это из-за желания сэкономить.