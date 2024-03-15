Борт летел через Балтийское море и попал в "зону интересов"российской РЭБ

Полет высокопоставленного британского военачальника через акваторию Балтийского моря оказался омрачен, как посчитали английские СМИ, «широким и опасным» инцидентом. Согласно информации, озвученной в The Times, самолёт, напичканный самой секретной и устойчивой ко взлому криптографической и иной специальной аппаратурой, в том числе секретной правительственной связью, оказался полностью беззащитен против российских военных, решивших провести тест устойчивости западной электроники. Таким «подопытным» по случайному стечению обстоятельств оказался борт ВВС Британии, где в тот момент находился генерал Грант Шаппс, занимающий должность главы британского Минобороны.

Во время полета военного самолёта спутниковый сигнал первого отсутствовал на протяжении получаса, когда Шаппс решил воздушным путем вернуться домой. По мнению британской стороны, это было не что иное, как акт радиоэлектронной борьбы.

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По уточненным данным, сигнал пропал на 30 минут, пока аппарат осуществлял полет рядом с Калининградом. При этом смартфоны всех присутствующих на борту лиц потеряли связь со внешним миром, будучи не в состоянии соединиться посредством беспроводного сигнала с глобальной Сетью. Поэтому при полном отсутствии интернета, пришлось сделать выбор в пользу альтернативных методов позиционирования, чтобы ненароком не пересечь границу РФ, написали в издании.

Ранее в западных СМИ, в частности в польской прессе, утверждается, что на большей половине республики регулярно пропадает мобильная связь и не работает GPS – якобы российская сторона проверяет время реагирования и устойчивости военной связи близлежащих государств НАТО на воздействие своих установок РЭБ.