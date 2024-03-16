Дроны и артиллерия оставляют нулевой шанс на спасение американским ЗРК Patriot и HIMARS

Россия, будучи в 2022 году явным аутсайдером при сравнении с украинской армией по качеству и количеству используемых БПЛА, оказалась старательным учеником и превзошла своего «учителя» в лице украинского Генштаба.

Теперь обе стороны практически поменялись местами – ВС России эффективнейшим образом не только стали привлекать различные дроны, способные получать информацию или наносить удары как камикадзе, но добились появления устойчивого разведывательно-ударного контура, сформировав качественное целеуказание. Теперь разведывательные БЛА, словно коршуны, высматривают с больших высот особо важные цели ВСУ, такие, как системы ПВО\ЗРК – Patriot, NASAMS, IRIS-T или зарубежные установки РСЗО, такие, как HIMARS или MLRS. После чего по обнаруженным «VIP-объектам» прилетает либо «Искандер» с кассетной боевой частью, либо дальнобойный реактивный снаряд с аналогичным снарядом, выпущенным из отечественного РСЗО «Торнадо-Г». В обоих случаях от обнаруженных высокотехнологичных образцов, как говорят российские военные, остаются лишь «рожки да ножки». И всему этому есть много фото- и видеодоказательств, опубликованных на просторах мировой Сети. Об этом решил выпустить свой собственный материал специально для Forbes журналист Дэвид Экс.

реклама





Источник фото: Известия





Как заявил обозреватель, «птицы» россиян и их артиллерия становятся всё более идеальной и опасной связкой, поставившей под угрозу оперативные тылы украинской армии. Именно продвинутый современный «разведывательно-ударный контур» ВС РФ позволил достичь того момента, что украинская сторона даже не успевает сменить позицию, будучи уничтожена после точного целеуказания для ударных российских сил.







Источник фото: vpk.name





И чем больше разведывательных дронов ВС России получают, тем крепче сетевая организация, позволяющая обмениваться данными в режиме реального времени с команд-наблюдательными машинами, отдающими окончательный «приказ» на поражение.