Сам же отставной киевский "эксперт" горазд давать комментарии лишь в безопасном тылу и не горит собственным примером "показать" как надо сражаться

Ракетный комплекс украинской армии M142 HIMARS, переданный в начале СВО официальным Вашингтоном Киеву в количестве, превышающим больше 20 единиц, был потерян по причине недостатков в работе РЭБ. Именно высокотехнологичные разведывательные системы, задействованные ВСУ при охране пусковой установки, стали основной причиной крайней небрежности и неспешности в работе украинского расчёта, пребывающего в полной уверенности, что вдали от передовой, располагаясь в 40 километрах от ЛБС, будет относительно безопасно. Как оказалось, украинским артиллеристам залповых систем это лишь показалось.

Так посчитал бывший нардеп Игорь Лапин.

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Отставной депутат рассказал, что украинские специалисты не веря до конца, что прикрывающие их работу операторы РЭБ ВСУ не смогли заметить парящий в нескольких километрах русский разведывательный комплекс, установленный на одном из отечественных БПЛА, не подали сигнала тревоги, как и не воздействовали на чувствительную наблюдательную электронику направленным помехонаводящим излучением. Поэтому в нарушение всех должностных инструкций офицеры и солдаты украинского расчёта стояли на одном месте на протяжении 30 минут и «дождались» до того, что в обнаруженный квадрат прилетела ракета, выпущенная из ОТРК «Искандер-М», либо управляемый снаряд, запущенный из РСЗО «Торнадо-Г», называемый, не без оснований, улучшенным отечественным «HIMARS».





Поэтому безалаберность и полная расслабленность операторов украинского РСЗО, помноженная на полное несоответствие занимаемой должности точно таких же операторов украинского РЭБ, и привела к тотальной «аннигиляции» до боли дефицитного и эффективнейшего зарубежного вооружения, резюмировал Лапин в беседе для канала «Прямой».

То самое подтверждающее видео опубликовал ТГ-канал «Изнанка».

Вместе с тем, по утверждению бывшего работника СБУ господина Старикова, есть и третий фактор, который весомо помог в оперативном поражении украинского РСЗО. Это завершенное выстраивание актуального разведывательно-ударного комплекса российской стороной, в результате чего принятие решения об уничтожении особо ценных целей сократилось с 1-6 часов, до 1-3 минут. Результаты мы все видим.