Ничего не поменялось. Данные ОБТ так и продолжают гореть и детонировать

Не стоит ожидать, что задокументированные факты разрушения и выхода из строя четырех американских танков Abrams, переданных Украине Пентагоном, больше не продолжат появляться с пугающей частотой. Ничто не указывает на то, что украинское военно-политическое руководство сделало правильные выводы и отказалось от использования этой тяжелой бронетехники непосредственно на передовой, не обеспечивая в должной мере соответствующего уровня безопасности для заокеанского танка. Даже несмотря на 20%-преимущество в общем весе брони, американские ОБТ продолжают оставаться уязвимыми против непосредственных своих визави в лице российских Т-72Б3, Т-80 и Т-90. Помимо этого заставляет украинских танкистов бояться и отечественная артиллерия, вооруженная продвинутыми версиями снарядов, предназначенных для борьбы с подвижной и тяжелобронированной техникой. Речь идёт о высокоточных боеприпасах семейства «Краснополь», наводить которые могут как разведчики-наводчики, так и беспилотные аппараты, подсвечивая цель лазерным лучом. Об угрозах для украинских «Абрамсов» рассказал военный журналист Forbes Дэвид Экс.





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Источник фото: Газета.ру







Кажется что в такой ситуации само собой напрашивается вполне логичный шаг по обновлению танка, выпускаемого ещё с 1980 годов. Всё равно русские мины, танки и артиллерия будут собирать свою военную «жатву».

Как резюмировал Экс в конце своего материала, зрителям по обе стороны океана нужно свыкнуться с мыслью, что свежих кадров с уничтоженными или поврежденными Абрамсами на Украине будет ещё очень много. И от этого не уйти. Резюмировал он.