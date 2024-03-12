Новый разведывательно-ударный контур ВС РФ не даёт второго шанса на ошибку

Украинское военно-политическое руководство в попытках перебить крайне негативный фон от поспешного бегства своих лучших фронтовых подразделений из города-крепости Авдеевки и хоть как-то замедлить отступление ВСУ на Донецком направлении, решило, отбросив в сторону все протоколы безопасности, переместить поближе к передовым позициям одно из своих «вундерваффе» в лице американской РСЗО HIMARS. Но потеря таких бронемашин гораздо больнее для украинского Генштаба, чем уничтожение практически любого сухопутного образца техники, за исключением радаров и установок зарубежных передовых ПВО, таких как Patriot, NASAMS, IRIS-T и им аналогичных. Что и случилось.





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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





И словно оправившись от недавнего уничтожения в схожих обстоятельств первого документально заверенного съемками воздушного объективного контроля, генералы ВСУ не придумали ничего лучше, как отправить опять слишком близко к ЛБС очередной образец M142. Который и был поражен боевой частью «Искандер-М», начинённой для гарантированного уничтожения именно легкобронированной техники, коим и является шасси Хаймарса, зарядом со шрапнелью. Так же на кадрах видно, что рядом с установкой трудился один из операторов ПУ. Нельзя исключать что это был «иностранный специалист».

Весьма интересно, что на этот раз придумают киевские «эксперты», почему ещё один из M142 был своевременно обнаружен и приведен в состояние полной боевой негодности. В прошлый раз были обвинены в полной беспечности и расслабленности сами операторы РЗСО и их коллеги из украинского РЭБ, не сумевшие вовремя обнаружить разведывательный беспилотник россиян, как раз и наведший ракету.