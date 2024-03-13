Опять "виноваты" снаряды и живая сила, которых, как водится, украинским силам опять не хватает

Ситуация на передовых позициях в зоне украино-российского конфликта для Киева похожа на самосхлопывающийся капкан. С каждым новым днём удерживать окопы и траншеи, обороняясь против российской армии, всё тяжелей и тяжелей. Несмотря на все желание украинских солдат выстоять и добиться целей, поставленных своим начальством. Но даже уже украинские офицеры признают в своем недавнем интервью немецким корреспондентам из издания Spiegel, что время ВСУ уже «вышло». И им уже не удержать свои позиции. До их падения осталось совсем немного времени. Спасти отчаянное положение может лишь своевременная поставка дефицитных боеприпасов и пополнение свежих мобилизованных.





реклама

Источник фото: АиФ





Причем ситуация дошла до таких граней, что редкими стали не только лишь снаряды для классической ствольной артиллерии или реактивной, но и для обычного пехотного вооружения, таких как автоматы и легкие пулеметы. Да и потери так же влияют на стойкость украинской обороны. По понятным причинам на передовых позициях, постоянно выбывают украинские военнослужащие, но их усилить некем. Так как закон о мобилизации не принят.

В публикации делается особый акцент на том, что россияне атакуют пока что лишь небольшими силами, для каких-то пока что непонятных целей удерживая свои массированные ударные группы в глубоком резерве. И вот если эти силы будут введены в бой, то наверняка украинская оборона не выдержит. А запасные линии обороны у ВСУ в глубоком тылу лишь бледная тень капитальных фортификационных сооружений.