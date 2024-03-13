Это вы еще российские боевые лазеры не видели

На острый дефицит боеприпасов самого востребованного «тяжелого» 155-мм калибра в украинской армии наложились сложности в преодолении «невидимой» защиты россиян – всевозможных установок РЭБ, своим вполне очевидным противодействием вынуждающих беспилотные дроны ВСУ в лучшем случае терять ориентацию в пространстве, попросту летая кругами, в худшем – бесполезно падать на земную поверхность. Об этом и проблемах, возникших в связи с высокой эффективностью и качеством работы отечественных средств радиоэлектронной борьбы решили посвятить свой свежий материал в The New York Times.

Как заявлено в публикации, РЭБ армии РФ стали тем самым невидимым щитом, мощь которого сполна ощутили на себе большинство моделей украинских БПЛА.

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Источник фото: ТАСС





Причем по мнению авторов статьи, ранее отстававшие в беспилотных технологиях российские инженеры «поняли» правильно намек и уже чувствительно обогнали украинскую армию по компоненте БЛА. Теперь, собственными усилиями набравшим мощный ход отечественным ОПК, производится весь ассортимент необходимых «птиц» – от беспилотных разведчиков со сверхчувствительной оптикой, до различного размера и назначения ударных аппаратов, в том числе и дальнобойных «Гераней».

Ранее в ряде украинских источников указывается, что ВС РФ буквально воплотили «стену из электромагнитных импульсов», серьёзно влияющих на правильную работу чувствительной электроники украинских дронов.