Алюминиевая броня итальянской самоходки явно слишком слабый соперник для отечественного ударного дрона

Сложно ответить, как происходили проектные работы среди итальянских инженеров и конструкторов, создававших САУ с алюминиевой, но всё же броней, видимо рассчитанной на относительную стойкость при встрече с пехотным легким калибром, таким как 7,62-мм патроны с обычным сердечником, выпущенные из советского АК, но встреча на Украине одной из таких бронеединиц с ударным беспилотником семейства «Ланцет» оказалась до невероятностей фатальной для самоходки.

Прямое попадание вызвало буквально пробоину размерами с посудомоечную машинку, оставив лишь напоминание, что это не картонная упаковка, пробитая острейшим ножом, а якобы бронированный образец иностранной техники. Причем только лишь проломив часть башни и корпуса ударное воздействие пошло распространяться и дальше, вызвав обширное возгорание, против кого оказались бессильны как стальные части управления, так и тем более чувствительная внутренняя электроника. Теперь если у ВСУ и возникнет непреодолимое желание использовать этот конкретный образец, то только лишь в качестве дополнительного источника цветного лома.

реклама





Источник фото:vk.com "Русское оружие"

Сама же САУ не является сугубо продуктом итальянских конструкторов, будучи доработанной версией, созданной в США местными военными, принявшими её на вооружение практически 60 лет назад.

Из-за морального устаревания такая установка уже выведена из состава итальянских ВС, хотя в максимальной дальности способна выпустить снаряд на расстояние в 24 километра.

Известно, что ВСУ получили около 90 таких установок, большая часть их которых уже выведена из строя.