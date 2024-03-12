Теперь гипотетически Кременная может бороться с Бердычами за честь переименования в Абрамсово

Словно мало того, что российская армия в режиме промышленного «конвейера» всеми доступными способами поражает и повреждает, как выяснилось, излишне прорекламированные, как «лучшие из лучших танки» американского производства Abrams, украинское военно-политическое руководство не придумало ничего лучше, как снова отправить один из пока что исправных подобных танков в новый бой. Речь идёт о появлении Абрамса в не попадавшемся ранее полевом окрасе, идентифицированном как «немецкий лесной». Украинский ОБТ с такой цветовой палитрой был впервые обнаружен в квадрате боестолкновений рядом с Кременной.

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Название новейшего окраса "Talon". Источник фото: awru.my.games





Идентифицировал, что так окрашивают американские танки, подготовленные к сражениям на европейском континенте, отечественный ТГ-канал «Шепот фронта». И что ещё интересней, ранее абсолютное большинство танков, передаваемых в украинскую армию имели «классический» для US Army песчаный окрас, необходимый для боевых действий в пустынной местности.





Источник фото: ТГ-канал «Шепот фронта»





И тут возникает вполне логичный вопрос – почему танк, действующий в зоне конфликта высокой интенсивности, словно специально «забыли» оснастить стоящими сущие копейки противодронными «мангалами» и точно такими же противокумулятивными экранами. Ведь дооборудование такими элементами защиты существенно повышают степень выживаемости дорогостоящей и высокотехнологичной техники на столь небезопасной передовой. Хотя возможно это один из элементов украинского «фатализма»: один из последних украинских Абрамсов был уничтожен тяжелой противотанковой ракетой, выпущенной из «Корнета». Ей эти решетки абсолютно не помешали бы.