Самолёт Воздушных сил ВСУ был сбит в районе Покровска 8 марта

В мировой Сети было загружено видео, на котором виден момент попадания зенитной ракеты ближнего радиуса действия в украинский истребитель. Кадры, на которых в борт Воздушных сил ВСУ врезается российский зенитный снаряд, появилось в публичном ТГ-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Наблюдая видео, можно заметить, что в целях крайнего нежелания попасть на российские радары, украинский лётчик достаточно низко снизил свой самолёт, дабы укрыться от обнаружения, но видимо недостаточно низко, чтобы на 100% гарантировать свою безопасность. Такая беспечность дорого обошлась офицеру ВС РФ.

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Источник фото: ТГ-канал "Военкоры русской весны"

Из-за слишком маленького расстояния, разделившего поверженную воздушную машину от поверхности Земли, у пилота украинского МиГа не было ни единого шанса на катапультирование. Момент между поражением и падением оказался слишком коротким. Что отлично видно на кадрах видео.

Ранее согласно официальным сводкам МО РФ, опубликованным от 8 марта, отечественные ПВО в штатном режиме «отработали» высокоскоростную цель в районе Красноармейского (Покровска). Как позже оказалось, той самой неопознанной целью и был МиГ-29.

Как выяснилось, самолётом управлял опытный украинский офицер в старших чинах – это был майор Андрей Ткаченко. Некролог с именем и фамилией украинского лётчика был опубликован общественной организацией «Самборский пласт».