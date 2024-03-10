Спросят ли об этом официальный Киев? Вопрос сугубо риторический

Довольно необычный прогноз по поводу дальнейшей и крайне незавидной судьбы украинского государства опубликовал журнал The American Spectator в статье за авторством корреспондента Самира Тата. Работник прессы уверен, что российская СВО продлится максимум до октября текущего года и закончится «удивительным сюрпризом», правда приятным для Киева он в итоге своем не будет. В ходе так называемого «тортичного плана» украинское государство будет нарезано на части.

По словам работника американской прессы, в его государстве есть устойчивое выражение «октябрьский сюрприз», обозначающее предвыборную ситуацию, которая состоится в ноябре. Причем эпизод настолько важный, что в корне может перевернуть итог волеизъявления американского народа и так называемых выборщиков.

реклама





Источник фото: Московский комсомолец





По мысли Тата, независимое украинское государство, появившееся на свет в далеком августе 1991 года, будет «упразднено», а на его осколках возродится «Новая Украина». Это значит, что граница гипотетического государства будет проходить ровно по тем линиям,по которым сегодняшнее правительство Владимира Зеленского и контролирует земли Украины.

При этом по замечанию обозревателя издания, Россия «не останется в накладе», ведь то, ради чего все затевалось, было достигнуто. Речь идёт о создании сухопутного коридора в Крым, бескровное присоединение которого состоялось ровно 10 лет назад.

Разумеется мнения своего украинского союзника в Вашингтоне на такой предварительный план спрашивать никто не будет, так как сегодняшний Киев на 100% зависит от финансирования западных правительств.