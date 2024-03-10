Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
AS: Украина может быть разделена в октябре перед выборами президента США
Спросят ли об этом официальный Киев? Вопрос сугубо риторический

реклама

   Довольно необычный прогноз по поводу дальнейшей и крайне незавидной судьбы украинского государства опубликовал журнал The American Spectator в статье за авторством корреспондента Самира Тата. Работник прессы уверен, что российская СВО продлится максимум до октября текущего года и закончится «удивительным сюрпризом», правда приятным для Киева он в итоге своем не будет. В ходе так называемого «тортичного плана» украинское государство будет нарезано на части.

   По словам работника американской прессы, в его государстве есть устойчивое выражение «октябрьский сюрприз», обозначающее предвыборную ситуацию, которая состоится в ноябре. Причем эпизод настолько важный, что в корне может перевернуть итог волеизъявления американского народа и так называемых выборщиков.

реклама


Источник фото: Московский комсомолец


   По мысли Тата, независимое украинское государство, появившееся на свет в далеком августе 1991 года, будет «упразднено», а на его осколках возродится «Новая Украина». Это значит, что граница гипотетического государства будет проходить ровно по тем линиям,по которым сегодняшнее правительство Владимира Зеленского и контролирует земли Украины.

   При этом по замечанию обозревателя издания, Россия «не останется в накладе», ведь то, ради чего все затевалось, было достигнуто. Речь идёт о создании сухопутного коридора в Крым, бескровное присоединение которого состоялось ровно 10 лет назад.

   Разумеется мнения своего украинского союзника в Вашингтоне на такой предварительный план спрашивать никто не будет, так как сегодняшний Киев на 100% зависит от финансирования западных правительств.

#инопресса #инопресса об украине
Источник: spectator.org
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: На восстановлении Украины может быть освоен 1 триллион долларов от зарубежных инвесторов
NBC: В случае утверждения нового проекта, Украина может получить помощь от США только в кредит
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
2
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
2
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
1
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
5
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
+
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
+
Макрон назвал условие, при котором Франция введёт войска на Украину
9
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
3
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
27
Сертификация подтверждает, что Poco F5 Pro представляет собой переименованный Redmi K60
1
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
Компания Synology представила новое дополнение к своей линейке продуктов - BeeStation
+
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
1
Оверклокер скальпировал Core i9-14900KS с заменой жидкого металла – камень горячий с TDP выше 400 Вт
3

Популярные статьи

Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
51
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
185
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
37
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
12
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
7
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
11
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
2
Обзор The Walking Dead: Destinies
+

Сейчас обсуждают

АЕV
03:34
Воу воу воу, ну по тебе и не скажешь что ты прокремлевский бот, хотя кого я обманываю)))
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
ExtenZ
03:15
Paragon Migrate OS to SSD™ 4.0 5 год, винда10 переехала 8-9 раз. там можно выбрать папки для перезда на ссд или хдд(бэкап)
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
Вадим Андриевский
02:53
Если электрика оплачена - значит это принесло профит.
Аналитик: если история повторится, в апреле биткоин вырастет до 138 тыс. долларов
daem0ns
02:46
бандера, ты почему лекарство не принимаешь??? Радиоактивный пепел с твоего пердака загрязняет окружающию среду! срочно тушить!!
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
УдалЁн
02:44
Спасибо, не учёл эти моменты
Инсайдеры прогнозируют первому поколению GDDR7 видеокарт чипы по 2 ГБ, а далее появятся чипы по 3 ГБ
coth
02:34
Это теоретически, а не практически.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
REY_B_
02:24
Похоже невероятно дорогая штучка. А достоинство миномёта в его низкой цене. Что на поле боя их много. Этот же, прямо магнит для дронов. И лететь далеко не надо. РСЗО и Солнцепёки задачу "уничтожил, и...
Революционная минометная система NEMO готова к испытаниям в армии США
glavhyilo
02:21
кидок очередной готовится щас пиндосами.Пиндосы хотят кинуть европу в жерло войны,а сами в стороне посмотреть на это. 19:11 09.03.2024 СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО.
Контактная группа "Рамштайн" проведет десятое заседание по военной помощи Украине
Sergo Kupatadze
02:18
Россия готовится к запуску первого водородного поезда
Sergo Kupatadze
02:15
РСДН-10, РСДН-5,Маршрут РСДН-Чайка.РСДН-20 ,Альфа" вот замена навигационных систем от плохого СССР,который кроме галош ничего не делал!!
Российские учёные разработали альтернативу ГЛОНАСС и GPS для беспилотных аппаратов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем