Нет новых солдат и запаса боеприпасов – тут кто хочешь "спасует"

После падения города-крепости Адвекции для ВСУ всё только начинается. Причем это выражение стоит рассматривать только исключительно в негативном контексте. Потому что оставление укрепленного донельзя донбасского города, лишь пролог к будущим поражениям украинской армии. По ряду объективных причин. Такой точки зрения придерживается военный эксперт в беседе с журналистами Business Insider.

По словам Эллы Шерман, ВС РФ не сидят сложа руки, после успешно проведенной наступательной операции, а лишь усилив ударную мощь при помощи планирующих боеприпасов своей фронтовой авиации, продолжают добиваться успеха, освободив несколько новых населенных пунктов. И по мнению Шерман, это лишь начало.

реклама









Если посмотреть со стороны на конфликт Украины и России, это как старая боксерская поговорка, в которой хороший большой боксер, всегда победит маленького хорошего боксера. И это видно при взгляде на ситуацию «в поле». Ресурсы украинского государства тают самым непостижимым образом, а западные страны, вместо скорейшего массированного желания передать образцы бронетехники, боеприпасов и другого необходимого военного оборудования, с «умным видом» продолжают рассуждать о «скорой» победе Украины, правда, непонятно каким образом.

Причем дело только лишь военными поставками не ограничивается. Как добиться ВСУ успеха, если капитальные оборонительные порядки не построены, ведь согласно мысли украинских генералов, Авдеевка не могла быть «взята» в принципе. Из-за чего никто и не думал сооружать заранее крепкую оборону за донбасским городом минувшей осенью.

Результаты такой плачевной политики мы все сейчас и наблюдаем, резюмировала Шерман.