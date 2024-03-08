Уничтоженный антенна-сканер одновременно мог отслеживать до 500 целей

Украинская армия по каналу секретных поставок относительно недавно получила от нидерландского правительства передовой радар под названием VERA-NG. Но радость была недолгой. Об уничтожении сверхсовременного универсального комплекса обнаружения целей зарубежного производства рассказали в отечественном ТГ-канале «Военный обозреватель».

Радар, изготовленный компанией ERA из Франции представляет собой перспективную РЛС с пассивным режимом работы, позволяющим выявлять и идентифицировать целый набор целей, относящихся к воздушному, наземному и водному классам.

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Как написано в публикации, первоначально разведывательная миссия смогла выявить позиционный район базирования с нахождением на замаскированных позициях этой РЛС, после чего из прифронтовой полосы с борта истребительной авиации ВКС РФ была запущена специальная ракета Х-31П, как раз и предназначенная для подобных миссий.





Источник фото: militaryrussia.ru

Но это не единичный факт успеха воздушных соколов РФ. Так похожими достижениями смогли похвастаться и другие экипажи, которые по заранее выявленным координатам уничтожили тот самый центр космической и радиотехнической разведки ВСУ, представляющий собой донельзя наисекретнейший объект под названием «Овидиополь-2».





Источник фото: Военное обозрение







Х-31П представляет собой воздушный боеприпас, используемый соответственно с авиационных носителей, использующий в качестве головки самонаведения электронный блок с функцией пассивного обнаружения цели. И как следует из названия, основными целями для такой ракеты выступают системы управления ПВО и антенны ЗРК дальнего и среднего радиуса действия. На данный момент известно о двух заводских модификациях ракеты с буквенными индексами «ПД» и «ПК». Первая получила широкополосную головку самонаведения, а сама ракета увеличила максимальную дальность полета до 250 км. Во второй модификации российские оружейники увеличили «летальность» снаряда, оснастив боеприпас датчиком подрыва «Капля» и более мощной БЧ.