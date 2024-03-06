Макрон пообещал передать Украине как минимум 200 таких бомб

AASM Hammer – французская управляемая авиабомба, передаваемая официальным Парижем в количестве 50 единиц каждый месяц в украинскую армию, на самом деле достаточно опасное авиационное вооружение. Но вовремя подготовленные расчёты фронтового ПВО отечественных войск вовремя получили информацию, как с ним средством нападения оптимально бороться. И этот факт сегодня получил практическое подтверждение. Такого мнения придерживается военный эксперт в звании полковника Анатолий Матвийчук.

Интересные подробности применения такой бомбо-ракеты раскрыл бывший военнослужащий. По его словам, украинские инженеры точно зная, что подлет бомбардировщиков Воздушных сил ВСУ поближе к передовым позициям россиян может закончиться с большей вероятностью весьма плачевно для украинской стороны, было принято решение переоснастить некоторые пусковые установки M142, больше известные как HIMARS, в средства запуска корректируемых авиационных снарядов. Причем дальность такого боеприпаса составляет весомые 100 километров при оптимальной высоте сброса с авиационного носителя.

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Источник фото: weaponsystems.net







Ударная мощь снаряда позволяет поражать как личный состав пехотных подразделений, так и бронетанковую компоненту.

Но российские ПВО «не лыком шиты» тоже – поэтому перехват «ракетной бомбы» лишний раз свидетельствует: никакого так называемого «вундерваффе» у Украины нет.

Днем 6 марта пресс-служба отечественного МО рассказала, что планирующая бомба с независимой силовой установкой, известная как AASM Hammer, была сбита силами ПВО ближнего радиуса действия в безопасном удалении от российских позиций. Так же на передовой мобильные ЗРК «приземлили» и 9 реактивных управляемых снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS.

Известно, что Париж пообещал Киеву как минимум около двух сотен подобных бомб-планеров.