У ВСУ просто невероятной силы "талант" делать антирекламу американскому вооружению

Украинский президент Владимир Зеленский, рассказывая о грядущем контрнаступлении, оказывается совершенно не врал: правда атака ведётся на не российские позиции, а на фондовый рынок, где акции концерна General Dynamics, занимающегося производством и модернизацией ОБТ M1 Abrams, упали в цене. И трудно не связать это событие с потерями тяжелой бронетехники под мощными ударами ВС РФ на Украине.

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Источник фото:ТГ-канал "Милитарист"

И как пишет милитари-портал Military Watch Magazine, в настоящий момент известно о как минимум трёх потерянных «Абрамсах» версии M1A1 и БРЭМ, выполненной на базе M1 в боях вблизи Авдеевки. Причем все потери визуально задокументированы при помощи разведывательных беспилотников и самых fpv-дронов, участвовавших в поражении.

Как пишут журналисты американского издания, заокеанская техника предстала совсем не тем «крепким орешком», каким рисовали её в своих победных слайдах украинские корреспонденты и высокие официальные лица, как в гражданских, так и в военных чинах. Как оказалось, предупреждения российских солдат и офицеров, что Abrams ничем не отличается от немецкого «Леопарда» по способности воспламеняться, они ни капельки не лукавили, приговаривая, что эти ОБТ «будут гореть так, как и другие иностранные танки». И действительно, как можно говорить о высокой живучести, когда повстанцы Ирака и Йемена, используя устаревшее вооружение, жгли, «не напрягаясь», разрекламированную бронетехнику Пентагона.

Третий уничтоженный Абрамс в районе Бердычей. Источник фото:ТГ-канал "Военный осведомитель"

И помимо собственно самого Абрамса, россияне поразили и тяжелую БРЭМ M1150 Assault Breacher Vehicle, выполненную на основе M1. Грубо говоря, это тот же танк, только вместо пушки, имеющий навесное инженерное оборудование, способный прокладывать проходы в заграждениях и минных полях.

Вместе с тем согласны, что надо «двигаться дальше», и сами американские военные, признавшие, что самая последняя модификация танка – M1A2 SEP V4, есть нt что иное, как тупиковая ветка развития, а всё что нужно, так это аналог российской «Арматы» с рядом собственных особенностей.