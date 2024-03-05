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Asia Times: При успехе армии РФ, США могут эвакуировать Зеленского из Киева во Львов
Когда-то мы такое уже слышали. А почему не сразу в Вашингтон или Лондон?

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   Наблюдая не очень-то приятную картинку положения украинской армии на передовой, вынужденной после оставления Авдеевки отступать и дальше, пытаясь закрепиться на не предусмотренных позициях в чистом поле, США вынашивают планы по экстренной эвакуации украинского лидера Владимира Зеленского из Киева прямо во Львов, если такого выхода потребует ситуация. Добро такому плану будет дано в случае, если российская армия с такой же скоростью, как это делает сейчас, начнет продвигаться и дальше. А всё к этому и идёт. Об эвакуационных мерах, в которых Зеленский может стать самым главным действующим лицом, решила написать в свежей публикации Asia Times, которая нашла информатора в лице отставного работника центрального офиса Пентагона Стивена Брайена.


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Источник фото: Accor


   По словам бывшего военного чиновника, сложно дать точный прогноз, учитывающий множество факторов и гарантирующий, что ситуация вокруг правительства Зеленского не изменится в ближайшее время под напором множественных критических обстоятельств. И если действительно всё пойдет «не так», то самое безопасное место на территории Украины для её текущего верховного лидера, это будет город Львов.

   Причем, вероятное масштабное наступление российской армии, это лишь одна из причин потенциального переезда Зеленского во Львов. Два других не менее опасных для текущего руководителя Банковой фактора – это риск серьёзных беспорядков внутри украинского государства и желание жителей пойти против недемократичной процедуры отказа от проведения президентских выборов на Украине. 

#инопресса #инопресса об украине #владимир зеленский #львов
Источник: asiatimes.com
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