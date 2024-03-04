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Madarator
Появились кадры, как два дрона-камикадзе вывели из строя Abrams ВСУ в Бердычах
Ни тебе противодронной защиты в виде копеечного козырька, ни тебе ДЗ "Контакт-1". Вот так оказывается в ВСУ "ценят" помощь Вашингтона

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   Пренебрежение противодронной защитой в виде уже ставшего классическим «Мангала», сделанного в форме козырька над башенной установкой любого современного танка. И полного отсутствия любых блоков динамической защиты, на 100% положительно сыгравших, если бы они были установлены, тем самым увеличив стойкость ОБТ практически от любого актуального противотанкового средства, привели очередной американский Abrams, переданный неосмотрительно руководством Пентагона в украинскую армию, к очень быстрому поражению и уничтожению на передовых позициях ВСУ штурмовым отрядом армии РФ. Так украинский экипаж, выполняя задание на ОБТ производства General Dynamics из-за своей завышенной самоуверенности отправил в утиль, после прилёта двух российских воздушных боеприпасов в виде дронов-камикадзе «Упырь», дорогостоящий иностранный образец.


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Источник фото: ТГ-канал «Lostarmour»


   Но первым, вклад в поражение заграничной тяжелобронированной машины, сделал расчёт ВС РФ с гранатомётом, когда передовой отряд штурмовой группы прицельным огнем подловил украинский экипаж и в удобный для себя момент, запустил реактивную гранату прямо в гусеничную ленту, тем самым обездвижив якобы очень грозный «сухопутный дредноут».



   Известно, что оператором fpv-дронов был военнослужащий с полевым позывным «Бык». Именно эти два военных (оператор дрона и гранатомётчик) разделят премию в 10 млн. рублей между собой, за уничтожение заокеанской техники. А если подвернется удачный момент, американский танк, пускай и сильно поврежденный, отправится на изучение к отечественным конструкторам, «истосковавшимся» после Брэдли, по новым образцам американского танкопрома.

   Первый Абрамс был уничтожен примерно в этом же районе и по той же самой схеме.

#abrams #abrams m1a1 #уничтожение abrams #уничтоженный abrams #дрон упырь #дрон против abrams
2
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Ещё один танк Abrams и инженерная M1150 поражены в Бердычах рядом с Авдеевкой
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