Дальше пустых разговоров помощь Киеву от Парижа, в сравнении с таковой от Берлина, не продвивается

Эммануэль Макрон действуя крайне неоднозначно, а точнее выступая публично по поводу поддержки Украины и ВСУ, показывает открыто непрекрытый страх европейских элит, невооруженным взглядом увидевших тот самый успех ВС России, который заставляет их видеть кошмары не только лишь во время ночного сна.

Спецоперация на Украине для вооруженных сил РФ разворачивается наилучшим образом, когда ВСУ под многократно возросшим давлением российской стороны вынуждены непрестанно откатываться на запад страны, а все усилия обернуть ситуацию вспять для украинского Генштаба не увенчались успехом, способного лишь на неудачные попытки «пиар-атак», когда целых пять команд во время неудачного рейда в Херсонском регионе практически в полном составе перешли в статус погибших, будучи одними из самых элитных военнослужащих ВСУ, попавших в тщательно спланированную засаду спецназа ВС РФ.

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Этого ли ожидал увидеть Запад на третьем году СВО? Риторически задаются очень однозначным вопросом журналисты издания Telegraph.

Источник фото: РИА Новости



Так по данным редакционной коллегии, на минувшей семидневке 20 лидеров европейских стран организовали тайную встречу в столице Франции, где Макрон поделился своими неистребимыми опасениями по поводу дальнейшего ухудшения ситуации для ВСУ на поле боя.

Поэтому, стоит ли удивляться, когда большинство жителей большинства европейских государств видят, что СВО закончится отнюдь не победой Киева, а ряд жителей того же ЕС испытывают самые что ни на есть пророссийские чувства.

К тому же ряд зарубежных наблюдателей заметили публичный раскол между лидерами Европы в лице Макрона и германского канцлера Олафа Шольца, справедливо обвиняющего президента Франции в пустой «говорильне», никак не перетекающей в практическую плоскость по доли помощи Киеву, где тот же Берлин по этому показателю в десятки раз обгоняет Париж. Чем очень разозлил Макрона.