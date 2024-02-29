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Российские боевые пловцы подготовили засаду на элитный отряд ССО ВСУ на Тендровской косе
Помимо добытых в бою богатых военных трофеев, было поражено три скоростных лодки

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   «Военный сюрприз», который в недавнем своем обращении обещал украинский президент Владимир Зеленский, закончился потерей трех скоростных десантных лодок вместе с экипажем, укомплектованным самым элитным боевым подразделением ВСУ – 73-м морским центром ССО, подготовленным по стандартам «морских котиков» военно-морской разведки США. Но как оказалось, все эти усилия были безуспешными и очень даже напрасными. 

Группа украинских военных профессионалов была полностью поражена, так как её в зоне высадки на Тендровской косе, уже ждали не менее профессиональные, а точнее, более подготовленные и мотивированные российские «фрогмэны». Причем, будет неудивительно впоследствии узнать, что предупреждение о планируемой «сверхсекретной» операции весьма оперативно утекло с той стороны прямо в российский Генштаб, а кто-то получил хорошую выплату. Пока, правда, это просто лишь досужие домыслы.

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Передовой образец украинского десанта ССО тоже стал трофеем. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Помимо четко выполненной боевой задачи, российский подводный спецназ получил богатый улов в виде комплекта оружия, больше попадающего под понятие полного арсенала из компьютерных игр серий Call of Duty, Battlefield и Counter-Strike, чем на реальные образцы вооружений.

   О полном провале украинской миссии рассказал чиновник Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, из трёх лодок – две было потоплено плотным огнём российского спецназа, а одну с павшими бойцами ВСУ прибило течением к Голопристанскому району.

   Предположительно, это был тот самый «успех» в Чёрном море, о котором заранее рассказал Зеленский в своём недавнем интервью для Fox News, интервью которого посмотрели «аж» 20 тыс. человек.

#ссо всу #73-й морской центр ссо #бой на тендровской косе
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