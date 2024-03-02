В особенности когда не знаешь, что высшие офицеры должны использовать зашифрованные каналы связи

Разговор высокопоставленных военнослужащих германского бундесвера, резонансное содержание которого утекло на просторы мировой Сети, вызвало большой переполох и ряд неприятных и крайне болезненных вопросов в немецком Минобороны. Согласно публикации Der Spiegel, германский генералитет боится, что русские могли подслушать не только лишь эту беседу, но получить доступ к содержанию куда более важных и секретных переговоров немецких военных. Что за этим может последовать? Задались до боли риторическим вопросом журналисты издания.





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Источник фото: Armia.az





Вчера главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян открыла публичный доступ к аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры, некоторые даже в генеральских чинах, без тени опаски обсуждали потенциальные ракетные удары дальнобойным Taurus по Крымскому мосту. Причем утечка оказалась настолько чувствительной, что в руководстве бундестага даже не смогли прокомментировать крайне обременительную ситуацию, уйдя в глухую «оборону» и отказавшись отвечать.

Прямо сейчас в германской армии начата масштабная проверка, основной целью которой является попытка узнать, не прослушивались ли другие офицеры. Известно, что конфиденциальная беседа состоялась в незашифрованном чате платформы WebEx, доступ к которой, по сообщению уже немецких специалистов по информационной и сетевой безопасности, получить не составляет большого труда.

В российском МИД потребовали объяснений от официальных лиц ФРГ.