Вовремя Олаф Шольц "вспомнил", что ракеты Taurus по его собственному мнению не очень-то и нужны ВСУ

Удары высокоточных и малозаметных для сил ПВО ракет Storm Shadow по территории РФ осуществлялись, в том числе с привлечением британских военных специалистов. Об этом стало известно в момент раскрытой беседы между высокопоставленными действующими сотрудниками германского бундесвера. Соответствующая распечатка появилась в глобальной Сети с руки главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Российская журналистка рассказала, что в общении участвовали старшие офицеры немецкой армии, занимающие должности руководителя отдела операций и учений ВВС, инспектора воздушных сил и двух работников так называемого управления воздушных операций космического командования. Соответственно это были Грефе, Герхартц, Фенске и Фронштедт.

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Самолёт с двумя ракетами Таурус. Источник фото: Военное обозрение

По словам первого собеседника в лице Грефе, если соответствующее решение будет принято и германское высшее военно-политическое руководство отдаст приказ о передаче немецкого высокоточного оружия, ему в оперативном порядке нужно будет срочно решить, с какого типа самолётом можно будет запускать Taurus и научить использовать это авиационное вооружение украинских военнослужащих.

Причем для лучшего результата Грефе признал, что правильным решением в этом случае будет использовать напрямую опыт британцев, имеющих практические результаты, полученные во время «командировки» на Украине.

После чего слово взял Герхартц, заявивший, что для использования Taurus сгодятся и крепления от Storm Shadow. По его мнению британцы во время своего визита на территорию Украины переоснастили самолеты Су-24М для использования своих ракет и эта переоснастка подойдет и для KEPD 350.

В финале разговора офицеры бундесвера пришли ко мнению, что им необходимо около 120 дней для подготовки ракетной атаки на российский Крымский мост.