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В Ростехе объявили о возобновлении производства ДРЛО А-50 и его модернизации
Больше актуальных целей в виде ракет и малозаметных низколетящих объектов способна обнаружить новая модификация воздушного разведчика

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   В Ростехе объявили о намерениях восстановить выпуск модернизированных версий А-50 – самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

   О планах отечественной госкорпорации рассказал лично руководитель компании Сергей Чемезов.

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   По словам чиновника, А-50 и его модификации востребованы не только в отечественной армии, но и небезосновательно пользуются повышенной популярностью и за рубежом.

   Согласно последним новостям, «базовый» А-50 получил новый модернизационный пакет улучшений и стал называться А-50У. В новой версии самолёта-разведчика «прокачали» на качественно ином уровне стандартные показатели уровню обнаружения целей и выдачи информации о них наземным или воздушным средствам поражения – мобильным зенитным пусковым установкам, например С-400 «Триумф» или С-300 или находящимся в воздухе истребителям и бомбардировщикам, таким как Су-34, Су-35, Су-27. Процедуру «улучшайзинга» проводили рабочие коллективы «Веги», работавшие над электронным наполнением и ТАНТК имени Бериева, выполнившие улучшение характеристик планера.


   И уже по заметкам военных авиационных экспертов, борта ДРЛО А-50 прекрасно справляются с боевой работой в зоне проведения СВО. Собранные оперативные данные в режиме реального времени позволяют навестись с высокой степенью точности на так называемые «загоризонтные» цели широкому спектру отечественного вооружения. Именно с помощью удачного тандема С-400 и А-50 в течение 5 суток было перехвачено 24 боевых самолета ВС ВСУ.


   По своим тактико-техническим характеристикам «Воздушный радар» находит цели среди самолётов или ракет оппонента на максимальном удалении до 600 километров. В 2 раза эта дистанция уменьшается, если необходимо обнаружить расположенные на земной поверхности объекты. Причем электронная начинка разведчика позволяет вести сразу 300 разнообразных целей.

#а-50 #дрло #а-50у
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Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
Россия удваивает производство ракет класса "анти AWACS",способных нейтрализовать небесные глаза НАТО
Глава Ростеха сообщил о планах по возобновлению производства самолётов ДРЛО А-50
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