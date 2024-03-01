Ни в одном западном истребителе, даже F-22 или F-35, нет столь компактных и столь дальнобойных высокоточных боеприпасов

Для нанесения удара по военным целям, расположенным за пределами видимости, в ВКС РФ в очередной раз задействовали многофункциональный истребитель Су-57. Такими ракетами, способными выполнить ответственную миссию и поразить цели «вне горизонта» на территории, где проходит прямо сейчас российская СВО, оказались крылатые ракеты Х-59МК2.

О высокоточном и дальнобойном авиационном боеприпасе, стоящем на вооружении отечественной воздушной машины пятого поколения рассказали в американском военно-отраслевом журнале Military Watch. В публикации ставится особый акцент на том, что крылатое средство, несмотря на свои высочайшие тактико-технические характеристики, одна из которых – это максимальная дальность поражения в 300 километров, малоразмерность габаритов ракеты позволяет ей расположиться во внутрифюзеляжном пространстве воздушного судна. И если взять за образец российский истребитель, то таких ракет именно для уже зарубежных аналогов пятого класса – нет нигде и ни у кого.

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Источник фото: АиФ







И уже по другим данным военного портала, в этом году ВКС РФ получит не менее 20 подобных самолётов. Причем с каждым новым годом масштабы производства будут только нарастать.





Источник фото: news.ru







Помимо собственно дальнобойных ракет в самом ближайшем времени в серийных объемах с подвижной дорожки конвейера разогнавшегося отечественного ОПК будут сходить бомбы-планеры «Дрель». Причем известно, что версия ПБК-500У специально разработана для Су-57. И уже это одно обстоятельство «намекает» военным экспертам, что в командовании ВКС приняли однозначное решение расширить количество случаев боевого применения Су-57 на Украине.