А никто не говорил, что будет легко. А ведь судя по набирающему темпы отечественному ОПК, это только начало

Западная военная техника, дефицит в которой испытывает сегодняшняя украинская армия, в массе своей уничтожается передовым российским вооружением, значимую долю которого занимают российские ударные БПЛА. Новость о том, что отечественные дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы стали тем самым суровым «приговором» для большей части иностранной бронетехники, в том числе и дальнобойной, опубликовал военный эксперт и одновременно журналист Bild – Юлиан Репке.

По словам репортёра, ВСУ в конце февраля вышли на порог критического отсутствия боеприпасов, из-за недостатка которых они не могут не то что бы наступать, но даже успешно обороняться, теряя с каждым новым днём всё новые и новые территории. Причем это касается не только Авдеевского направления, где российские штурмовики демонстрируют значимый и видимый успех на передовой, освободив помимо самого «города-крепости» ещё и шесть близлежащих населённых пунктов, начиная Ласточкино и заканчивая Орловкой, но и на ряде других участков ЛБС; в частности ВСУ оставили херсонские Крынки и в отчаянии стараются не потерять запорожское Работино, за контроль над которым бои длились долгие шестьдесят дней, сопровождаемые ощутимой потерей в живой силе и технике для украинской стороны.

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Дрон-боеприпас "Скальпель". Источник фото: Российская газета





Но дроны, повторяет Репке, наносят тот самый значимый урон артиллерии, выбивая немногочисленные образцы оной, оставшиеся целыми после неудачного летнего контрнаступления. Причем операторы ЗРК ничего не могут сделать с российским «Ланцетом», выбивающим дорогостоящие образцы вооружений из-за практически «снарядного голода» установок украинских ПВО, на 100% зависимых от западных поставок.

Вместе с тем устойчивый к воздействию РЭБ отечественный дрон «Пиранья-10» стал причиной первой потери тяжелобронированного американского танка Abrams M1A1, пораженного рядом с Авдеевкой.

А в России анонсируют скорое производство аналогичного Ланцету дрона «Скальпель», темпы производства которого будут измеряться в тысячах единиц.