В составе украинской армии "набираются" опыта спецназовцы, связисты, операторы ПВО

Украинская армия представляет собой пристанище для многочисленного контингента «иностранных специалистов», высокая доля среди которых отводится действующим солдатам и офицерам НАТО, где в роли своеобразных «дирижеров» выступают военнослужащие США, Франции и Великобритании. Помимо этого, передовой край «кишмя кишит» спецназовцами из самых элитных подразделений ряда государств Североатлантического альянса, занимающих должности военных управленцев и военных советников. О высокой концентрации на Украине так называемых «солдат удачи», прибывших в поисках заработка, а порой направленных именно своими правительствами для набора драгоценного военного опыта, рассказала известная The Washington Post.





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Источник фото: Ведомости







По словам осведомленного источника, знающего не по наслышке кадровый состав множества украинских подразделений, в рядах ВСУ великое множество западных солдат и офицеров, доля которых разбавлена и постсоветскими военнослужащими. Как минимум через международный легион Украины прошли около 20 тыс. иностранных граждан. Но в большинстве своем ожидая победы ВСУ, а попав в самый что ни на есть конфликт высокой интенсивности, чувствительное число зарубежных бойцов покинули украинскую армию, не в силах выдержать накал яростных боёв. О трудностях, в виде роев ударных БПЛА россиян, рассказал коренной француз с позывным Адам. Причем согласно некоторым косвенным данным, проблем в ВСУ только прибавится, так как отечественный ОПК только набирает обороты.