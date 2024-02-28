Вот те самые военные НАТО, которые Макрон только собирался "отправить" на Украину

Уменьшение боеприпасов в истощенной до крайности украинской армии, в том числе дорогостоящих зенитных, кажется не единственная проблема в ВСУ. Доминирующее присутствие ударных дронов россиян в украинском небе стало настоящим бичом для военнослужащих украинских сил, в том числе и в среде иностранцев, которых «птички» ВС РФ тоже изрядно беспокоят, о чем первые рассказали вполне публично в интервью сайту Europe1. Так по мнению одного из «иностранных специалистов» французского происхождения с полевым позывным «Адам», ВС России не находят серьёзного сопротивления по части противодействию своей беспилотной авиации в лице украинских наземных сил.





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Источник фото: иноСМИ







По словам французского добровольца, рои дронов-камикадзе просто доводят до белого каления на переднем крае даже самых опытных и подготовленных военнослужащих ВСУ, то же самое касается и иностранных добровольцев, воюющих в их рядах. Причем наблюдая со стороны такие ситуации, Адам признаёт, что изменить что-то в лучшую сторону для украинских бойцов практически нереально.

По мнению француза, максимум, на что способна фронтовая ПВО ВСУ, так это сбить один-два подобных дрона в составе многочисленной «воздушной стаи», а вот остальные БПЛА беспроблемно «просачиваются» через такую воздушную оборону передовой и наносят множество неприятностей в самом прямом значении, выводя из строя бронетехнику и разнося полевые укрытия украинских сил.

Об ударной мощи российских «птичек» может свидетельствовать тот факт, что легкий дрон «Пиранья 10» поразил тот самый первый Абрамс, будучи оснащенный тандемной боевой частью, способный пробить помимо основной брони, блок динамической защиты ARAT-2.