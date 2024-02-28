Вот где находятся те самые "иностранные специалисты" в украинской армии, про которых в последнее время так много говорится в иностранной прессе

Пока Запад «с интересом» что только и делает, что просто наблюдает за действиями обессилевшей украинской армии, последняя может попросту остаться без дорогостоящих зенитных ракет, остро необходимых для западных систем ЗРК NASAMS и Patriot. А без так необходимых для обезоруживания различных воздушных целей, иностранные высокотехнологичные системы, в виде пусковых установок и станций слежения, представляют собой просто бесполезный набор металла с микросхемами. Об очередном «снарядном голоде», уже в потенциале своем затронувшем и установки ПВО западного производства, решили рассказать в Forbes.

В журнале делается акцент на том, что Patriot и NASAMS из-за опаснейшей и не требующей никакого отлагательства ситуации, из столичного региона и ряда областных центров, украинское командование решило переместить ПУ вместе с расчётами поближе к передовым позициям, застигнутое врасплох массовым применением свободнопадающих бомб, оснащенных модулями УМПК, в невероятном количестве запускаемых фронтовыми бомбардировщиками россиян.

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Источник фото: Ведомости







Именно данные зарубежные комплексы зенитной борьбы должны снизить присутствие Су-34 на переднем крае, вынуждающих украинскую армию беспрерывно отступать даже с хорошо укрепленных позиций, каким был город Авдеевка до атаки многочисленными УФАБ, в том числе и того самого «полуторатонного калибра». Что уж говорить про просто земляные траншеи и валы украинской армии, выкопанных в чистом поле. Они разносятся в пух и прах практически с одного точного попадания.

Правда за такой риск переброски установок ПВО украинским генералам приходится расплачиваться постоянной «необязательной» потерей до высочайшей степени дорогостоящих типов ЗРК и ничего с этим сделать пока что нельзя.