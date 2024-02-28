Потому что солдаты вместе с офицерами НАТО уже очень давно находятся на Украине

Не многочисленные солдаты НАТО, а большое количество разнообразных боеприпасов нужны ВСУ. Такой точки зрения придерживается Владимир Кличко, приходящийся родным братом не менее известного на Западе Виталия Кличко, занимающего кресло мэра украинской столицы. Мнение бывшего боксера опубликовали в Bild.

По словам Кличко, нет смысла обсуждать присутствие военнослужащих стран, входящих в НАТО на территории восточноевропейской республики, пока украинские вооруженные силы предельно истощены и просто изнывают от так называемого «снарядного голода», ожидая наконец, когда те самые 155-мм снаряды появятся в жерлах многочисленных «остывших» пушек, принуждающих ВСУ отступать на ряде чувствительных направлений, будучи не в силах ответить на многократный перевес в снарядном обеспечении наступающей российской армии. А всё, что сейчас наблюдает Кличко, так это момент с «бросанием Украины» на волю укрепившейся России, чья казна просто полнится сверхдоходами от нефти и газа, а ВС РФ рекордными объемами финансирования, когда каждый рубль бюджетных ассигнований вкладывается в разработку новых вооружений или на модернизацию старых.

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Источник фото: Московский комсомолец

Не смог обойти родственник киевского градоначальника и оставление ВСУ Авдеевки, где облил «холодным ушатом» воды всех сторонников позитивного развития СВО в сторону Украины, заявив, что дело потерей того самого «города-крепости» – не ограничится. Если Запад всё так же продолжит и дальше просто «смотреть», как тяжеленный каток российской армии раз за разом проходится по украинским силам.