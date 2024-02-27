Как бы после публикации этого сообщения, предприимчивые бойцы ВСУ не стали специально "подставлять" танки Abrams под огонь, в надежде разделить премия со своими российскими коллегами.

Сегодня стало известно, что один из неосторожно подобравшихся к передовым позициям украинских танков Abrams был подбит невдалеке от города Авдеевка. По сообщению российских военкоров, американский ОБТ, переданный для дальнейшего прохождения воинской службы в украинскую армию, столкнулся сначала с fpv-дроном, а затем был окончательно выведен из строя точным попаданием боеприпаса, выпущенного из РПГ-7. Таким образом состоялось событие, за наступление которого известный российский актер и режиссер Иван Охлобыстин пообещал 10 млн. рублей.





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Источник фото: military.com







По словам медийной личности российского шоу-бизнеса, в самое ближайшее время награда будет отправлена участникам борьбы с Абрамсом. Напомним, таковые относятся к одному из штурмовых подразделений 15-й ОМБр, подбившей образец иностранной бронетехники рядом с Бердычами, в Районе Авдеевки.

Вовсе не удивляет, что устаревшая машина оказалась не в силах противостоять дешевому вооружению в виде массового беспилотника и точно такого, уже устаревшего гранатомета, вставшего на боевое дежурство ещё Советской армии в далёком 1961 году. Удивляет гораздо больше тот факт, что одинокий танк без прикрытия пехотой или артиллерийских сил, что-то делал вблизи наступавших порядков российской армии. Отправить одинокий ОБТ поближе к самой ЛБС в надежде сорвать стремительным катком идущее российское наступление, было той ещё плохой идеей со стороны украинского командования.