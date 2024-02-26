Отечественный fpv-дрон Упырь отправился на СВО

Беспилотники из «недавней» игрушки для обеспеченных и не стесненных в материальных средствах граждан шаг за шагом совершали свою победную поступь во множество различных сфер, не замедлив проникнуть в военную, став практически незаменимым помощником как обычного солдата на передовой, так и отличного воздушного осведомителя для генерального штаба, сообщая в режиме реального времени актуальную информацию, как это делает разведывательный отечественный дрон «Орлан-10». Вместе с тем беспилотные «птички» научились на высококачественном уровне выполнять и сугубо боевые задачи, лихо разбираясь что с тяжелобронированной техникой в виде любого танка, в том числе и иностранного, так и с личным составом оппонента на передовой. В общем, всё по плечу ударным версиям БПЛА. Но новым «трендом» в битвах на ЛБС среди малой авиации стали БЛА, оснащенные тепловизорами и от этого способные успешно действовать глубокой ночью и при недостаточном освещении. Такими стали хорошо зарекомендовавшие себя fpv-дроны «Упырь», ставшие ночными охотниками, благодаря недавнему обновлению.





реклама





Источник фото: Военное обозрение





Об отправлении целой партии передовой разработки поведали российские журналисты ТАСС, имевшие разговор с представителем фирмы-изготовителя. Сотрудник компании рассказал, что это не единственный крупный апгрейд. В скором времени выйдет очередной образец, получивший в качестве серьёзного «улучшайзинга» переключатель частот для связи с оператором, позволяющий избежать блокирования канала связи купольными РЭБ украинцев из соответствующих технических подразделений, имеющих в качестве своей основной специализации борьбу с дронами ВС РФ. И очень скоро «Упыри» мало того что стали ночными, так ещё и приобретут некое подобие интеллекта, выбирая и преследуя цель благодаря внедрению алгоритмов машинного зрения.

А мы тем временем вспомним, что свой дебют первый «Упырь» осуществил в мае прошлого года, за это время став надёжным спутником на ЛБС, регулярно поражая ближайшие цели, расположенные в зоне досягаемости. Так последняя ревизия на текущий момент может пролететь 12 километров, где в объект для атаки поражает заряд к гранатомёту или ручная граната РКГ-3М и иные варианты боеприпасов.