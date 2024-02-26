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Madarator
ВС РФ с расстояния в 9 км выстрелом "Корнета" поразили Bradley 47-й мехбригады ВСУ рядом с Очеретино
Совсем не бережно украинцы относятся к зарубежной технике – так никаких пакетов военной поддержки не напасёшься

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   Кажется, последние недели для украинского военно-политического руководства выдались не только крайне неудачными по целому ряду объективных причин, когда поставки иностранной оружейной помощи по тем или иным причинам, затягиваются или вовсе не утверждаются, как это случилось с явным нежеланием республиканцев, доминирующих в конгрессе, поддержать предложение президента США Джо Байдена и наконец одобрить совместного пакета военной поддержки на сумму в 80 млрд. долларов, предназначенного помимо украинской армии, ещё и Тайваню и Израилю, но и пресловутым масштабным отступлением из Авдеевки, сопровождавшемся плохо организованным отходом ВСУ с большой потерей бронетехники. Именно последняя, в том числе и иностранная, такая как американские БМП Bradley, была потеряна в существенном количестве только за последнюю неделю, где все факты уничтожения документально подтверждены соответствующими фото и видеосвидетельствами.


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Источник фото: Ведомости


   И самым свежим таким фактом стал случай, произошедший рядом с населенным пунктом Очеретино, расположенным рядом с Авдеевкой, где ничего не подозревающий украинский экипаж M2 Bradley, с полным несоблюдением мер безопасности, как ни в чем не бывало, ехал на низкой скорости и ставшей, как выяснилось в последствии, фатальной остановкой на дороге. И украинских военнослужащих можно было «понять» – удачный выстрел был осуществлен с рекордного расстояния в 9000 метров, когда выпущенная тяжелая ракета из ПТРК «Корнет», подловила замедлившую ход бронированную машину и мгновенно вывела её из строя.


Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Взрыв, видимый на расстоянии, лишний раз засвидетельствовал – сражаться против оппонентов в лице российской армии данный конкретный образец Брэдли ещё долго не сможет. Видео предоставил ТГ-канал «Военный осведомитель».

   А тем временем на один из вокзалов на территории "старой России" прибыла БМП Bradley, добытая непосредственно на территории Авдеевки.

#bradley #уничтожение bradley #птрк корнет #уничтожение bradley корнетом
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Появились кадры, как украинская Bradley уничтожает танк Leopard 2A5, чтобы последний не достался РФ
В Авдеевке ВС РФ записали на свой счёт вторую трофейную БМП Bradley, которая отправится в Москву
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Johan_888
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Да я так, для общего развития. У меня все равно нет колонок под 100Вт, да и включать такое негде :(
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Mostack
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