Интересно, план окажется успешней "успешного" контрнаступления ВСУ?

Пока Украина в текущем моменте продолжает, «не таясь», терять новые земли, в моменте ведя яростные сражения за Работино в Запорожской области и Красногоровку, расположенную рядом с Марьинкой соответственно в Донецком регионе, где совсем недавно ВСУ стремительно убежали из очередной своей «фортеци», нареченной Авдеевкой, заявления о том, что всё «не так уж плохо», а дальше последуют сплошные победы, иносказательно, но вполне четко и ясно, обрисовал в своем свежайшем заявлении высокопоставленный военный чиновник Рустем Умеров.

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Источник фото: РИА Новости



Новый украинский министр обороны во время национального телемарафона заявил, что он с большим позитивом смотрит в ближайшее военное будущее, которое будет светлым в большей степени. Ему позволяет так надеяться так называемый «план-2024», согласно которому ВСУ ждёт обязательный прорыв. Правда, по понятным причинам подробности «победной концепции» публично на широкую публику оглашены не будут. Но народ Украины и мировая общественность в лице союзных Киеву западных государств увидят победную поступь украинской армии очень скоро, резюмировал свое выступление министр.

Немногим ранее о скорых масштабных наступательных действиях своей армии рассказал собственно Владимир Зеленский, заявивший, что «достижения» будут проявлены в Запорожской области и на водах Черного моря. А вот уже по заявлению текущего главкома ВСУ Александра Сырского, предыдущее контрнаступление, начатое в начале лета прошлого, было объявлено чувствительно неудачным.

Вместе с тем западная пресса в лице известной The New York Times, утверждает, что масштабное контрнаступление украинской армии если и состоится, то никак не раньше года следующего. Сил для наступательных маневров в ВСУ сейчас нет совсем.