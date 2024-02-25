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NYT: Только в 2025 году ВСУ могут попытаться добиться успеха в контрнаступлении, если "доживут"
Как собирается Зеленский "наступать", если прямо сейчас он отступает?

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   Как бы не убеждали высокопоставленные украинские функционеры, большое наступление ВСУ практически невозможно по множеству объективных причин осуществить в этом году. Максимум, на что может рассчитывать украинский Генштаб, так это на следующий год, когда при слишком оптимистичном сценарии, получится накопить соответствующие резервы, как в живой силе, так и в тяжелой бронетехнике и вооружении. Да и без множества боеприпасов практически невозможно ставить высокие цели на передовой, так как снаряды нужны даже для успешной обороны. Контрнаступление ВСУ, которое может состояться в при прочих благоприятных факторах, лишь в 2025 году, решили опубликовать материал по этому животрепещущему вопросу журналисты The New York Times. 


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Источник фото: Гугл


   Как стало известно ряду корреспондентов посредством анонимных бесед со знающими настоящую ситуацию «в поле» в зоне проведения российской спецоперации американскими офицерами и европейскими топ-чиновниками, они держат постоянную связь с украинским президентом Владимиром Зеленским и пока что без толку пытаются объяснить украинскому лидеру, что «побед» в ближайшем времени ждать не стоит, а вот попытки наладить диалог с Москвой необходимо интенсифицировать.

   Лучшее, что остаётся у официального Киева, это каким-то образом попытаться выстоять и продержаться в этом году, при этом как-то умудриться не растерять свой наступательный потенциал, а превозмогая, ещё и нарастить его, одновременно добиться стабилизации протяженной ЛБС, в глубоком тылу сформировать новые ударные бригады и довести их к полной готовности наступать в следующем году.

   Всё это, как резюмировали в публикации, архиважная задача, весьма трудно выполнимая.

#контрнаступление всу
Источник: nytimes.com
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