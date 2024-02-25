Помощь, которая так нужна, из-за моря-океана не очень-то и спешит

Как бы на публику не храбрился текущий глава Украины Владимир Зеленский, в широких кабинетах украинской власти царит атмосфера мрака и неопределенности. Всему «виной» ситуация на передовой, где даже стремительное оставление города Авдеевки не остановило отступление украинской армии, не в силах удержать даже укрепленные позиции в других населенных пунктах, будучи вынужденными прятаться в окопах под градом новой доминантной компоненты ВС РФ – планирующих бомб, способных с высокой точностью попадать в наземные цели, превращая даже подземные бункеры с толстенными стенами в груду бетона. Как найти против этого всего противоядие, когда даже для защиты неба в тыловых украинских городах, остро не хватает дорогостоящих зенитных боеприпасов, заставляя тем самым, расставлять «приоритет» операторов ЗРК, вынужденных решать, какие русские ракеты сбивать, а какие «оставить».





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Источник фото: Ведомости







Вместе с тем ряд киевских чиновников хоть и находятся в некотором унынии, продолжают верить, что несмотря на все внутриполитические невзгоды, в вашингтонской администрации найдут общий язык с оппонентами в лице Республиканской партии, и путём некоторых уступок по такому принципиально важному вопросу, как миграционный конфликт, смогут установить общие точки соприкосновения.

Одной из последних потерь для украинской армии на передовой, стал населённый пункт Ласточкино, которой удержать не получилось, даже несмотря на то, что для его обороны была привлечена элитная 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.