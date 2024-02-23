Комплект динамической защиты плюс апгрейд прямо на передовой от ротных умельцев, порой способен творить чудеса в бою

Сообщение о том, что Т-90А на самом деле один из самых защищенных танков в мире, лишний раз подтвердилось на практике. Так российский образец тяжелой бронетехники отправился на выполнение боевой миссии непосредственно на передовую, где танк подвергся пуску двух тяжелых ракет ПТРК «Стугна», ударивших в лобовую проекцию ОБТ и в боковую поверхность оружейной башни. После чего «на посошок» fpv-дрон ударил в корму отечественного ОБТ.

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Источник фото: АиФ



И забегая вперед, можно с чистой совестью ответить, все усилия украинских военнослужащих, поразить, или хотя бы несерьёзно вывести из строя актуальный образец российских танковых сил, не увенчались успехом.

Источник фото: vk.com "Русское оружие"

Блоки динамической защиты, предвосхищая атакующие действия противостоящей стороны, направленно сдетонировали, ударной волной и осколками, отклонив большую часть ударных возможностей ракет и дрона. После попаданий танк как ни в чём не бывало продолжил выступать в роли машины артиллерийской поддержки и открыл огонь по передовым позициям ВСУ.

И как объяснили специалисты «Русского оружия», всему этому находится прямое объяснение в прекрасных проектных изысканиях отечественных конструкторов, создавших отличный образец инженерного искусства в виде сварной башни Т-90А, созданной по типу «сэндвича» из двух различных бронеплит, «для надёжности» дополненных комплектом динамической защиты «Контакт-5».

Плюс к этому народные умельцы непосредственно на передовой добавили внешний противокумулятивный экран с ДЗ «Контакт-1», сумевший усилить защиту ещё больше и сбивший кумулятивную струю в момент близкого воздействия на одну из украинских «Стугн».