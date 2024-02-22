Все машины получили практически на 70% новые агрегаты и усиленное вооружение, включая тяжелые ПТРК "Метис" и защиту от БПЛА в виде генераторов помех

Российская армия получила свежую партию БМП-1, получивших в рамках заводского пакета улучшений так называемый модернизационный пакет «АМ Басурманин», повысивший боевые и тактико-технические возможности обновленной машины пехоты. Техника отправилась на СВО прямо из стен Рубцовского машиностроительного завода, являющегося дочерним предприятием «Высокоточных комплексов». О партии модернизированных БМП рассказали в Ростехе.

Сколько гусеничных шасси получили апгрейд, по понятным причинам не раскрывается, так как сие есть военная тайна, но то, что таких комплектов было переделано довольно существенное количество, говорит хотя бы тот факт, что для отправки в зону проведения спецоперации пришлось использовать железнодорожный состав.

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Источник фото: Ведомости





Согласно официальному пресс-релизу, на предприятии провели процедуры практически полной замены всех критических узлов и модулей, а когда дело дошло до непосредственно боевого оборудования, всё оно после обслуживания прошло долженствующий происходить в таких случаях акт контрольных стрельб, где заводские техники испытали на полигоне 30-мм автоматическую пушку и курсовой пулемет.





"Глушилка" дронов ЛГШ-689. Источник фото: labpps.ru







От базовой модели БМП-1 версия БМП-1АМ «Басурманин» отличается установкой боевого модуля от БТР-82А, где вместо 73-мм орудия 2А28 «Гром» устанавливается 30-мм автоматическая пушка 2А72 и легкий пехотный пулемет ПКТМ. Так же пакет обновления затрагивает усовершенствование систем связи и прицеливания, с интеграцией рации Р-168-25У-2 и круглосуточным прицельным модулем ТКН-4ГА-01. Для поражения тяжелобронированной техники вместо устаревшего ПТУР 9М14М «Малютка» добавлен ПТРК 9К115 «Метис». А для повышения энерговооруженности и увеличения подвижности гусеничного шасси вместо базового двигателя УТД-20 устанавливается куда более современная версия – УТД-20С1. В добавок «в комплект» вошли средства понижения заметности «Накидка» и генератор шума ЛГШ-689, направленный против fpv-дронов.

Немногим ранее в одном из жарких боёв БМП-1 смогла увернуться от тяжелой противотанковой ракеты.