После обнаружения позиции ВСУ и пуска ПТР экипаж быстро поменял место дислокации

Видео о том, что на передовой большую роль играют везение и воля случая, наглядно показали свежие кадры с СВО, где противотанковая ракета по счастливой случайности промахнулась мимо атакующего украинские позиции российского БМП.

В записанной камерой динамичной картинке чётко видна, пролетевшая стремглав, мощная ракета. Согласно некоторым предположениям, была атакована БМП-1АМ "Басурманин", броня которой едва ли приспособленная выдержать прямое попадание тандемного кумулятивного боеприпаса.

реклама





Источник фото: tass.ru







И действительно, доля везения была потрясающей: реактивный снаряд пролетел на расстоянии чуть большим метра от башни штурмовой машины и едва не задел её. Понимая чем всё это могло кончиться, командир бравого экипажа быстро подал сигнал на смену позиции. Но под стать своему руководителю оказался механик-водитель, понявший всё без слов, нажав педаль газа ещё до подачи своевременного приказа. С резвой скоростью гусеничная машина быстро покинула место опасного рандеву и уехала на более безопасную позицию.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Немного о представленной БМП-1АМ "Басурманин". Басурманин является продуктом модернизации "базовой" БМП-1 с монтажом вместо башенной установки управляемого боевого модуля с 30-мм автоматическим орудием. Причем пушка имеет "2D" стабилизацию. В серии данный экземпляр с 2018 года.