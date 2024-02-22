В "райском саду" Борреля слегка просчитались в своей способности "закидать" ВСУ снарядами

Пока у американских законодателей в конгрессе каникулы и время заслуженного отдыха, на Украине на передовых позициях местным солдатам и офицерам кажется не до «отпуска»: задержки, связанные с внутриполитической борьбой в США между республиканцами и демократами, из-за чего военная помощь от Белого дома находится в крайне подвешенном состоянии, вынуждает военнослужащих украинской армии войти в режим чрезвычайной экономии, «активировав» опцию подсчета артиллерийских снарядов.

Но даже такой экстремальный метод не гарантирует полной свободы от снарядного дефицита, так как примерно через 2 месяца скромный запас тяжелых боеприпасов может исчерпать себя. О крайне сложной ситуации с такой чувствительной компонентой конфликта высокой интенсивности, рассказал отставной майор ВСУ Алексей Гетьман.

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Источник фото: Дзен-канал "ВИО"





По словам старшего офицера, «в окопах» крайне критический случай, и независимо, где эта траншея находится: на Севере рядом с Сумами, или в Запорожье рядом с Работино, везде снарядов для обороны крайне мало. Поэтому приходится жутко экономить. Но «бережное» отношение к арсеналам всё равно не способно дать продержаться украинской армии больше двух месяцев. Об этом он поделился с корреспондентами украинского «Обозревателя».

И по словам Гетьмана, это будет не снижение количества выстрелов, а их полное прекращение. И пока в Белом доме пытаются уговорить республиканцев в конгрессе, вся надежда на Европейский Союз и его военную промышленность, резюмировал он.