Как заявили украинские генералы, отход "на заранее подготовленные позиции" был осуществлен без потерь

Все официальные слова, сказанные с высоких трибун, что Украина сделала всё возможное для спасения жизней своих солдат из окруженной российскими силами Авдеевки, не являются истиной. Всё, что увидел мир во время битвы за этот город-крепость, так это многочисленные факты беспорядочного отступления, когда группы спешившихся украинских военнослужащих, оставивших своих раненых товарищей, просто взяли и попытались налегке самостоятельно покинуть обреченный город. И сделано это было вопреки отсутствующему приказу нового главкома ВСУ Александра Сырского, заявлявшего ранее, что он приложит все свои усилия, чтобы украинская армия в случае острой нужды смогла безопасно покинуть населенный пункт.





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Но как рассказали прорвавшиеся солдаты, ничего подобного сделано не было: каждый отходил как мог, чтобы спастись. А большинству подразделений пришлось оставить своих товарищей на брошенных позициях, чтобы самим уйти.

Но словно не замечая воинской «доблести» своих подчиненных, украинские генералы утверждают, что если пленные и были, то их «не более» двух-трёх человек, потерявшихся при организованном отступлении.

А вот на условиях анонимности, ряд украинских командиров называют исключительно другие цифры, где в беседе с иностранными корреспондентами, заявили, что если оставленных и было меньше 1000 человек, то не слишком меньше, потому что дорога на Ласточкино, по которой надо было отступать, уже практически на всём своём протяжении простреливалась, поэтому для организованного отступления время было безнадёжно упущено, а с российской стороны использовались все средства огневого подавления, начиная от артиллерии тяжелого калибра, и до планирующих полуторатонных бомб ОДАБ-1500.