И конечно необоснованные надежды украинского Генштаба, что "Заграница нам поможет"

Иностранный обыватель, в частности западный, с интересом наблюдающий за текущим моментом хода российской СВО на Украине, может заметить одну деталь: несмотря на бравурные заявления киевских политиков о желании сражаться, вплоть только до того момента, когда будут достигнуты «границы 1991 года». В реальности, ситуация в поле выглядит чрезвычайно удручающей для украинского военно-политического руководства, если не сказать, критической.

С конца августа, когда было взято запорожское село Работино, причем взято ценой больших потерь в западной бронетехнике и самом подготовленном и мотивированном личном составе ВСУ, украинская армия терпит бедствие, остановившись в глухой обороне. Но с наступлением нового 2024 года приходится оставлять и бывшие некогда незыблемыми и свои старые позиции, как это было с невероятно укрепленным городом-крепостью Авдеевкой. «Почему так происходит?» Задался вполне риторическим вопросом один из высокопоставленных сотрудников германского Bild Пауль Ронцхаймер.

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1500-килограммовая ФАБ с модулем УМПК. Источник фото: АиФ







И согласно заместителю главного редактора, в лице всё того же Ронцхаймера, ответ был найден: российские планирующие боеприпасы, благодаря которым авиация ВКС РФ и вернула себе право доминанты на поле боя.

Плюс к этому российские вооружённые силы всё равно больше, чем украинские по числу личного состава. А вовремя поняв важность такого перспективного типа вооружений, как всевозможные БПЛА, российский ОПК со всей энергичностью бросился сокращать свое отставание по этой, ставшей такой важнейшей, компоненте современного боя. В конце концов обогнав истощённую постоянными ракетными ударами экономику Украины, неспособную наладить крупное промышленное производство боевых дронов у себя на территории. Мелкие кустарные сборки различных FPV-дронов ни в коей мере не идут в сравнение с достижениями промышленности РФ тут, заключил репортёр.









И, к настоящему времени, в ВСУ стоят на краю пропасти, считает германский журналист.