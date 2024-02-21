Опять на выбор или перегруппировка или "экстракшен"

Февраль не очень удачно заканчивается для Украины сразу на нескольких уровнях. Например, на так называемом внешнеполитическом треке, западные союзники не спешат передавать свои самые передовые варианты вооружений, ограничиваясь больше подбадривающими речами, чем реальными делами. Или как в случае с Германией, и вовсе отправив бесполезную на передовой, по причине слабой бронированности, технику. А в случае с Польшей, занимаясь откровенным саботажем обычных военных поставок, посредством недовольных фермеров, блокирующих проезд любых грузовых автомобилей на территорию сопредельного государства. Но это было всё «во вне». А вот внутри может продолжиться череда поражений на поле боя, где удрученные после Авдеевского разгрома, ещё не отошедшие от него украинские войска, могут в скором времени оказаться «под катком» российской армии в тисках Угледара. Где, как сообщают уже украинские СМИ, «просели» фланги обороны ВСУ. И если украинское командование не использует все возможные средства для исправления ситуации, может повториться «вторая Авдеевка».

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Источник фото: RTVI



По словам украинских журналистов, часть украинской обороны в этом районе показывает тенденцию к деградации, когда один из участков обороны ВСУ не смог удержать свои позиции и их занял оппонент в лице ВС РФ.

Теперь в такой ситуации остаётся два выхода: отправить на усиление резервы и пытаться сдержать продвижение россиян, либо контратаковать, вернув свои позиции. Если ничего не сделать, Угледар разделит судьбу Артемовска или Авдеевки, крайне пессимистично завершается публикация.