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Madarator
Bild: ФРГ поставила ВСУ непригодные к бою броневики BATT UMG по ценам завышенным втрое
Колёса есть, двери открываются, двигатель заводится и машина может ездить. Чего же вам ещё в Киеве там надо?

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   Довольно необычный случай произошел во взаимоотношениях Германии и Украины, но вполне типичный для ситуации внутри восточноевропейской республики, торгующей «яйцами на вес золота» или летними куртками по цене зимних. 

   Как оказалось, официальный Берлин передал украинской армии бронемашины в количестве 66 единиц, изготовленные за пределами немецкой республики в третьих странах. И всё бы ничего, но бронеавтомобили BATT UMG оказались непригодны для использования на передовой. Их броня не соответствует классу защиты, способному обеспечить стойкость от осколков ракет и взорванных вблизи мин. Причем цена была существенно выше точно таких машин, даже если бы последние соответствовали надлежащему качеству и комплектации. На выходе вышло, что вместо 215 тыс., один броневик обошелся в 600 тыс. евро. Что чрезвычайно много даже для качественного продукта. Добавило перчинки в ситуацию, то, что утечка о происшествии была тайной, а общественность узнала об этом не через германскую полицию, а из анонимного сообщения. Самой историей поделился Bild.

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Источник фото:armoredcars.com


   Германские журналисты сообщили, что переданной технике дозволено разве что охранять поля с кукурузой и капустой, так как у правонарушителей нет ПТРК «Корнет» и подкалиберных оперенных снарядов «Свинец-2». Каким образом такая немецкая техника будет показывать положительный результат на поле боя, встретившись например с БМП-3 или же броневиком Тигр, вооруженным тяжелым пулеметом и ракетами, одному Олафу Шольцу известно. Как сообщили оружейные эксперты Бундесвера, единственное, что способно выдержать бронирование таких машин, так это выстрел легкого пехотного вооружения, например автомата Калашникова.

#инопресса #bild #инопресса о всу #batt umg
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