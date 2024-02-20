реклама
На территории Польши обозленные местные фермеры решили не допустить транспортировки через местные ж\д пути украинского зерна, для чего начали блокировать железнодорожные пути рядом с пограничным пунктом пропуска. Теперь окрестности перегона «Медыка-Шегини» заполнены ворохом украинского зерна, рассыпанного прямо на рельсы.
Протестная акция, как и планировалось, началась с сегодняшнего утра, после чего кто-то вызвал полицию на место происшествия и демонстрантам пришлось разблокировать пути.
реклама
После освобождения дороги один из лидеров протестующих, назвавшийся Романом Кодрувом, заявил, что это жест отчаяния, так как дешевое украинское зерно обвалило цены в стране, заставив потерять доходы местных аграриев, на которые они очень рассчитывали.
Источник фото: Военное обозрение
Аналогичный случай случился неделями ранее, но уже на автомобильном перегоне «Дорогуск».
За оба случая в польском МИД уже поспешили извиниться, а обе стороны призвали к обоюдовыгодным переговорам.
Сложно сказать, получилось ли примирить два лагеря оппонентов, но протест польских аграриев на этом не исчерпался, а продолжился уже на КПП в Медыке и Дорогуске, когда упорные действия митингующих позволили заблокировать движение именно украинских грузовых автомобилей на 18 часов.
Украинская сторона, в том числе и власти, ничего не может с этим сделать, назвав подобные акты гражданского протеста со стороны польских предпринимателей «политизированными».